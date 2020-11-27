Rıza Çalımbay: Kalecilere bile forma yaptırdık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Karabağ galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Yedek kulübesinde eksikler nedeniyle sadece 4 oyuncuya yer verebilen Çalımbay, "Takımımla gurur duyuyorum. İnanın kimseye söyleyemedik, kalecilere bile forma yaptırdık, o kadar eksiktik, oyuna alabilirdik. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. 3. golü attıktan sonra baskı yedik ama iyi atlattık. Türkiye için de kazanmamız gerekiyordu puan açısından. Grup artık bize de bağlı. Arkadaşlarla gurur duyuyorum, bu kadar yokluğa rağmen çok iyi oynadılar. Ali'ye de, Samassa'ya da forma yaptırdık. Orta sahamız hiç yoktu. Maçın 20. dakikasında Robin de çıkınca, daha kötü durumda kaldık, Isaac'i de oyuna alınca kimse kalmadı." dedi.





Ligin 21 takımla oynanmasına tepki gösteren teknik adam, "Villarreal ile en zor maçımızı oynayacağız, o maça ayrı bir şekilde çıkacağız. Bizim tek korkumuz sakatlık ve lig maçı oynamamız. Lig maçından 2 gün sonra önemli bir maç oynayacağız, hangisinde kim oynayacak? Yatabare'yi inşallah Göztepe maçına ve Villarreal maçına yetiştireceğiz. Birkaç kişi daha olabilir, iki maçı da götürmek çok zor oluyor. Ondan sonra zaten Trabzon'a gidiyoruz, çok zor. Bu ligin 21 takım olması, bu sezon için çok ağır. Başka zaman olsa 25-30 takım olsu, Ağustos'ta bitirelim ama şimdi Mayıs 15'e kadar bitmek zorunda, sıkıştırdıkça sıkıştıracaklar. Gruptan çıkınca daha da sıkışacak. Zor bir sezon yaşıyoruz, inşallah hayırlısıyla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.