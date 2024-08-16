Robert Klauss: Sadece maça konsantre olduk Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor'u 2-0 yenen Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, "Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz. Play-off'larda devam edecek olmak bizim için çok güzel bir duygu." dedi.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Klauss, karşılaşmada iyi performans sergilediklerini söyledi.

"BU GÜZELLİĞİ YAŞATMAK ÇOK HOŞ"

Klauss, futbolcularını ve ekibini tebrik ederek, "Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz. Play-off'larda devam edecek olmak bizim için çok güzel bir duygu. Bu güzelliği yaşatmak çok hoş. Maç boyunca iyiydik. İkinci yarıda 60 ve 70.'nci dakikalar arası düşündürücü oldu. Rakip takım değişiklikler yaptı. Tam zamanında gol geldi ve kendimizi güzel hissettik." diye konuştu.

"SADECE MAÇA KONSANTRE OLUYORUZ"

Maça iyi konsantre olduklarını aktaran Klauss, şu değerlendirmeyi yaptı: