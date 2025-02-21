Roland Sallai gol sayısını 3'e yükseltti
İHA

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk etti.

Galatasaray, 4-1 yenildiği maçın rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

GALATASARAY'IN İKİNCİ GOLÜ SALLAI'DEN

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Macar futbolcu Roland Sallai attı.

Mücadelenin 70. dakikasında sol taraftan Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai, gelişine yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90 DAKİKA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi’nde 2. golünü kaydetti. Macar futbolcunun, Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor