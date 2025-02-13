Roland Sallai'den müthiş gol!

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
AFAS Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai harika bir gole imza attı.
SALLAI'DEN ŞIK GOL
Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Alvaro Morata ceza sahası sağ çaprazdan topu içeriye çevirdi, Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda top savunmadan geri döndü.
Dönen topu Roland Sallai sağ çaprazda ceza sahasının önünden sert vurdu, top yakın köşeden ağlarla buluştu.
SALLAI'DEN BİR İLK
Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.
(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)
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