Rolland Sallai: Çok daha riskli oynamamız gerekti
Haber Merkezi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Maçın ardından ise sarı-kırmızılıların ikinci golünü atan Roland Sallai, açıklamalarda bulundu.

"BAŞARAMADIK"

İlk maçtan daha iyi oynadıklarını söyleyen Sallai, şu ifadeleri kullandı:

Çok daha iyi oynadık ilk maça nazaran. O maçta da çok fazla gol yemiştik. Çok daha riskli oynamamız gerekti. Başaramadık.

"DEVAM ETMEMİZ GEREKLİ"

Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Sallai, şu sözleri sarf etti:

Futbol bu, devam etmemiz gerekli. Pazartesi çok önemli bir maç var, oynayacağımız en önemli maç...

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Emre Çalışkan
Editor