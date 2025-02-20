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Rolland Sallai: Çok daha riskli oynamamız gerekti

Rolland Sallai: Çok daha riskli oynamamız gerekti Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 2-2 biten AZ Alkmaar maçının ardından "Çok daha iyi oynadık ilk maça nazaran. O maçta da çok fazla gol yemiştik. Çok daha riskli oynamamız gerekti. Başaramadık" ifadelerini kullandı.