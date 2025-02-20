Rolland Sallai: Çok daha riskli oynamamız gerekti

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.
Maçın ardından ise sarı-kırmızılıların ikinci golünü atan Roland Sallai, açıklamalarda bulundu.
"BAŞARAMADIK"
İlk maçtan daha iyi oynadıklarını söyleyen Sallai, şu ifadeleri kullandı:
Çok daha iyi oynadık ilk maça nazaran. O maçta da çok fazla gol yemiştik. Çok daha riskli oynamamız gerekti. Başaramadık.
"DEVAM ETMEMİZ GEREKLİ"
Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Sallai, şu sözleri sarf etti:
Futbol bu, devam etmemiz gerekli. Pazartesi çok önemli bir maç var, oynayacağımız en önemli maç...
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