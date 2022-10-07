Roma'da Zeki Çelik sakatlandı

Roma forması giyen Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Real Betis'e 2-1 mağlup olan Roma, 3 puanla 3. sırada yer aldı. 34. dakikada Paulo Dybala'nın golüyle öne geçen Roma'ya Real Betis'in yanıtı 40. dakikada Guido Rodriguez ve 88. dakikada Luiz Henrique ile olurken 3'te 3 yapan İspanyol ekibi liderliğini sürdürdü.

Zeki maçın 5. dakikasında sakatlandı

2. mağlubiyetini alan İtalyan devinde Zeki Çelik'ten gelen kötü haber de moralleri bozdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Zeki, henüz 5. dakikada yerini Leonardo Spinazzola'ya bıraktı.

3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Yapılan kotrollerde sağ dizinde burkulma tespit edilen milli sağ bekin tedavi sürecinin 3-4 hafta süreceği öğrenildi.

6 maç kaçırması bekleniyor

Zeki Çelik'in Serie A'da Lecce, Sampdoria, Napoli, Verona maçlarını, Avrupa Ligi'nde ise Real Betis ile Helsinki maçlarını tedavi süreci nedeniyle kaçırması bekleniyor.