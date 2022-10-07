Petrol
98.38
4.19%
Euro
18.0945
-0.51%
Dolar
18.582
-0.01%
Altın
1.014
-0.87%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
364.759
-2.94%
BTXN Coin
10.31
-4.09%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Roma'da Zeki Çelik sakatlandı

    Roma forması giyen Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
    • 07.10.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 21:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Roma'da Zeki Çelik sakatlandı

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Real Betis'e 2-1 mağlup olan Roma, 3 puanla 3. sırada yer aldı. 34. dakikada Paulo Dybala'nın golüyle öne geçen Roma'ya Real Betis'in yanıtı 40. dakikada Guido Rodriguez ve 88. dakikada Luiz Henrique ile olurken 3'te 3 yapan İspanyol ekibi liderliğini sürdürdü.

    Zeki maçın 5. dakikasında sakatlandı

    2. mağlubiyetini alan İtalyan devinde Zeki Çelik'ten gelen kötü haber de moralleri bozdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Zeki, henüz 5. dakikada yerini Leonardo Spinazzola'ya bıraktı.

    Roma da Zeki Çelik sakatlandı #1

    3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

    Yapılan kotrollerde sağ dizinde burkulma tespit edilen milli sağ bekin tedavi sürecinin 3-4 hafta süreceği öğrenildi.

    Roma da Zeki Çelik sakatlandı #2

    6 maç kaçırması bekleniyor

    Zeki Çelik'in Serie A'da Lecce, Sampdoria, Napoli, Verona maçlarını, Avrupa Ligi'nde ise Real Betis ile Helsinki maçlarını tedavi süreci nedeniyle kaçırması bekleniyor.

    Roma da Zeki Çelik sakatlandı #3


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
    Avrupa Ligi

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    ABD'de sakallarını kesmemeye yemin eden kadın
    Dünya

    ABD'de sakallarını kesmemeye yemin eden kadın

    Görüş Bildir