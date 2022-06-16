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    Romain Saiss: İstanbul'da yaşamak için sabırsızım

    Beşiktaş'ın yeni savunmacısı Romain Saiss, İstanbul ve Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.
    • 16.06.2022 - 09:45
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    Romain Saiss: İstanbul'da yaşamak için sabırsızım

    Salı gecesi ailesi ile İstanbul'a gelen Romain Ghanem Paul Saiss, çarşamba günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi ve kendisini 2+1 yıllığına Beşiktaş'ın futbolcusu yapan sözleşmeye imza attı.

    Faslı stoper yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Saiss'i ilk kutlayan isim ise sosyal medya hesabından "Hoş geldin kardeşim" paylaşımında bulunan Rachid Ghezzal oldu.

    "Şampiyon olmak için Beşiktaş'a geldim"

    32 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ı tercih ederken fazla düşünmediğini belirtirken, bunda siyah-beyazlı idarecilerin büyük payı bulunduğunu söyledi.

    Saiss; başkan Çebi ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Beni istediğinizi fazlasıyla hissettirdiniz. Ben de size performansımla karşılık vereceğim. Planlarınız ve hedefleriniz beni etkiledi, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyon olmak için Beşiktaş'a geldim. Ailem ve ben İstanbul'da yaşamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

    Tecrübeli oyuncu, tatile çıkacak ve hazırlıkların startının verileceği tarihte takıma katılacak.

    Romain Saiss: İstanbul da yaşamak için sabırsızım #1


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