Ronny Deila: Ana hedefimiz birinci olmak Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş ile bugün oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesi öncesi Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Beşiktaş'ı yenersek birinci olacağız"

Kadrodaki bazı sakatlıkların ve cezaların bittiğinden bahseden Deila, "Oynayacak farklı oyuncular var. Bazıları daha idmana çıkamadı ama yine de oynayabilirler. Takım olarak yeni gelecek oyuncularla iyi bir performans göstermek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin kazanmak olduğunu dile getiren Deila şöyle dedi:

"Grup birincisi olmak ana hedefimiz. Bu maçı kazanıp sonraki tura çıkmak istiyoruz. Beşiktaş'ı yenersek birinci olacağız. Kendilerinin yeni bir teknik direktörü var ve daha kaybetmediler. Bu sezon ligde ve Avrupa'da aynı anda ilerlemek istiyoruz. Oyuncu seçimlerinde bu yüzden dengeli olacağız."

"Bize çok şey katmıştı"

Kulübün genel müdürü Vincent Mannaert'ın ayrılmasının kendileri için üzücü olduğunu aktaran Deila, "Bize çok şey katmıştı. Kendisine iyi bir şekilde veda etmeliyiz. Sezon sonuna kadar da bizimle kalacak. Ondan faydalanabiliriz. Onun boşluğunu nasıl dolduracağımıza da sezon içinde bakacağız." diye konuştu.

Maçta kaptan Hans Vanaken'in oynamayacak olması ile ilgili konuşan Deila, "Kaptanımız olmadan da başarılı olabiliriz. Hans, kaliteli bir oyuncu ama kadromuzda başka oyuncular da var. Hans'ın pozisyonuna yeni bir oyuncu koyabiliriz veya formasyonu değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hava durumu ve zeminle ilgili görüşlerini aktaran Deila, "Dışarıdaki sağanağı gördüm. Daha sahaya çıkmadığım için zemin nasıl bilmiyorum. Maçın bugün olmamasına sevindim. Hava durumuna göre yarın bir problem gözükmüyor ama bugün idmanda dikkatli olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.