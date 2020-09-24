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    Rosenborg-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Alanyaspor, 3. ön eleme turu maçında deplasmanda Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 08:54
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    Rosenborg-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de ikide iki yapan Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, TRT Spor'dan yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Rosenborg

    Reitan
    Hovland
    Eyjolfsson
    Konate
    Konradsen
    Zachariassen
    Asen
    Ceide
    Skjelbred
    Islamovic
    Holse

    Alanyaspor

    Marafona
    Juanfran
    Caulker
    Tzavellas
    Moubandje
    Fatih
    Salih
    Efecan
    Davidson
    Bareiro
    Bakasetas

    Rosenborg-Alanyaspor maçının muhtemel 11 leri #1

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