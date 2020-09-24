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Rosenborg-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Alanyaspor, 3. ön eleme turu maçında deplasmanda Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 08:54
Süper Lig'de ikide iki yapan Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor.
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Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, TRT Spor'dan yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rosenborg
Reitan
Hovland
Eyjolfsson
Konate
Konradsen
Zachariassen
Asen
Ceide
Skjelbred
Islamovic
Holse
Alanyaspor
Marafona
Juanfran
Caulker
Tzavellas
Moubandje
Fatih
Salih
Efecan
Davidson
Bareiro
Bakasetas