Royal Antwerp - Fenerbahçe - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Royal Antwerp'e konuk oldu.

Maç sonucu: Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

86' Miyoshi'nin sağ çaprazdan arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta top direkt olarak auta gitti.

74' Sağ kanattan Bataille'nin ortasında arka direkte Frey topu indirmek istedi. Top ters kanada açıldı.

64' Berisha'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rossi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü.

57' Sol kanattan De Laet'in ortasında Benson topa doğru hamle yaptı. Osayi-Samuel rakibinin rahat bir vuruş yapmasına izin vermedi ve top direkt olarak auta gitti.

51' Sağ kanattan Almeida'nın ortasında ön direkte Kim Min-Jae topu karşıladı.

İlk yarı sonucu: Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

29' Gooooooooooooooolllllll... Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe (Berisha)

22' Tisserand'ın ceza sahasına doğru yolladığı uzun topa Berisha hareketlendi. De Laet araya girip tehlikeyi önledi.

16' Goooooooooooooooooooooool... Royal Antwerp 0-2 Fenerbahçe (Max Meyer)

9' Gooooooooooooooooooooooooooooooolll... Royal Antwerp 0-1 Fenerbahçe (Mert Hakan)

4' Fenerbahçe pas yaparak oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor.

2' Benson'un sağ kanattan ortasında top direkt olarak auta gitti.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi, Jose Sosa, Meyer, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Berisha