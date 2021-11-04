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    Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Royal Antwerp'e konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 23:32
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    Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.

    Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

    Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi, Jose Sosa, Meyer, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Berisha

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