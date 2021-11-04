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Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Royal Antwerp'e konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 21:39
- Güncelleme : 04.11.2021 - 23:32
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.
Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi, Jose Sosa, Meyer, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Berisha