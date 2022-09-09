Sakatlık haberlerinin ardından Lucescu'dan Jesus'a tepki

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1'lik skorla yenilmelerinin ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırladı. Maçtan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler gruplara galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet alan Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya basınına açıklamalar yaptı.

İşte Mircea Lucescu'nun açıklamaları:

"Aşırı bir agresiflik gösterdiler"

Fenerbahçe oyuncularının çok agresif olduğunu belirten Lucescu, "Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonradan agresif davranmaya başladılar ve sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı bir agresiflik gösterdiler" dedi.

"Shaparenko ve Buschan ameliyat olacaklar"

Sakatlanan oyuncular hakkında bilgi veren Rumen çalıştırıcı, "Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Buschan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi!" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı"

Fenerbahçe'nin kendilerinden intikam almak istediklerini söyleyen Mircea Lucescu, "Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı. Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra." dedi.

"Bize hakaret ettiler"

Fenerbahçe'nin sert oynadığını iddia eden Lucescu, "Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Bu Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe taraftarının baskısına boyun eğdi. Taraftarlar sahaya ellerine ne geçerse attılar. Bize hakaret ettiler." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.