UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile Midtjylland karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz adını ilk 24 takım arasına yazdırmış oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe yardımcı antrenörü Salvatore Foti açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR EKİBE KARŞI HARİKA PERFORMANS"

Salvatore Foti şöyle konuştu:

"Çok iyi bir ekibe karşı harika performans sergiledik. Yedek kulübesinde orta saha, savunma, bek yoktu. Takım bugün çok istedi. Bunu sahaya yansıttık. Mutluyuz. Playoffları düşüneceğiz. Kesinlikle daha farklı ve daha alternatifli bir Fenerbahçe olacak. Bugünkü gibi 14 oyunculu bir kadro olmayacak. Playofflarda daha zorlu rakipler olacak ama kadromuz alternatifli olacak. Önemli olan tur atlamaktı."