Samatta ve Frey'in hedefi Fenerbahçe'ye gol atmak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3.haftasında Fenerbahçe ile Antwerb, karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Samatta ve Frey, bu kez Belçika ekibinin galibiyeti için gol arayacak.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, evinde Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

22.00'de başlayacak mücadele Kadıköy'de oynanacak. Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE'YE KARŞI GOL ARAYACAKLAR

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Ligde 12 gol kaydeden Frey, Antwerp'in en büyük gol silahlarından biri olarak yer alıyor.

“KENDİLERİNİ KANITLAMAK İSTİYORLAR”

Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sezon başında Fenerbahçe'den kadrolarına dahil ettikleri Mbwana Samatta ve Michael Frey ile ilgili bir soruya Priske, "Kendilerini Royal Antwerp için kanıtlamak istiyorlar. Çok çalışkan ve azimli oyuncular." cevabını verdi.

"İKİSİNİN DE FARK YARATACAĞINI UMUYORUM"

Royal Antwerp'in Danimarkalı futbolcusu Viktor Fischer ise çok zor bir maça çıkacaklarını ancak iyi bir performans sergileyerek sahadan galip ayrılmak istediklerini aktardı.

Viktor Fischer, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Samatta ve Frey ile ilgili, "Umarım yarın onlara asist yaparım. İkisinin de fark yaratacağını umuyorum." diye görüş belirtti.