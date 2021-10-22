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    Samatta'nın golü yanlışlıkla Fenerbahçe'ye yazıldı

    Fenerbahçe'nin kiralık olarak Antwerp'e yolladığı Tanzanyalı forvet Samatta, Kadıköy'deki maçta sarı-lacivertlilerin ağlarını sarstı. Skorbordda ise gol Fenerbahçe'ye yazıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 09:31
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    Samatta'nın golü yanlışlıkla Fenerbahçe'ye yazıldı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe , henüz 2. dakikada 1-0 geriye düşmüştü.

    GOL FENERBAHÇE'YE YAZILDI

    Golü ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta atmıştı. Bu golün ardından skorbordda bir karışıklık oldu ve gol Fenerbahçe'ye yazıldı.

    Samatta nın golü yanlışlıkla Fenerbahçe ye yazıldı #1

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