Samatta'nın golü yanlışlıkla Fenerbahçe'ye yazıldı

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Antwerp'e yolladığı Tanzanyalı forvet Samatta, Kadıköy'deki maçta sarı-lacivertlilerin ağlarını sarstı. Skorbordda ise gol Fenerbahçe'ye yazıldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe , henüz 2. dakikada 1-0 geriye düşmüştü.

GOL FENERBAHÇE'YE YAZILDI

Golü ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta atmıştı. Bu golün ardından skorbordda bir karışıklık oldu ve gol Fenerbahçe'ye yazıldı.