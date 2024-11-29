Samet Akaydin: Zor bir maçtı

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Slavia Prag kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin, Slavia Prag maçının ardından görüşlerini aktardı.

"ZOR BİR MAÇTI"

Milli futbolcu şöyle dedi:

"İnanılmaz bir mücadele vardı. Herkes elinden geleni yaptı. Burası Fenerbahçe, burada herkes kendini hazır tutuyor. Ben de bunlardan biriyim. Herkes iyi çalışıyor. Oynayan oynamayan herkes elini taşın altına koyuyor. Galip geldik mutluyuz. Zor bir maçtı. Deplasmanda galip gelmek çok iyi oldu. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor."