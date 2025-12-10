Samsunspor, AEK maçına hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek Samsunspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk 10 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Isınma koşusu ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiğini çalıştı.

İDMANA KATILMAYANLAR

Antrenmana Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, sakatlıkları devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Celil Yüksel katılmadı.

SAMSUNSPOR, AEK'Yİ KONUK EDECEK

Samsunspor-AEK maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak.