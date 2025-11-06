Samsunspor, Hamrun Spartans'ı devirdi

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup etti.
- Golleri Carlo Holse, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji attı.
- Bu sonuçla Samsunspor, 9 puanla liderliğe yükseldi.
UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor ile Giacomo Modica’nın çalıştırdığı Malta ekibi Hamrun Spartans, Kazak hakem Bolat Saryev’in düdük çaldığı müsabakada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Samsunspor, konuk ettiği rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
ÜÇ GOLLE GELEN ZAFER
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
SAMSUNSPOR, LİDERLİĞE YÜKSELDİ
İlk 3 maçında 7 gol atan ve kalesinde gol görmeyen Samsunspor, 9 puanla Konferans Ligi'nde 20.45 maçlarının bittiği an itibarıyla liderliğe yükseldi.
Hamrun Spartans ise ilk 3 maçında puanla tanışamadı.
SIRADAKİ RAKİP İZLANDA'DAN
Samsunspor, Konferans Ligi'nin 4. maç haftasında İzlanda takımı Breidablik'e konuk olacak.
Hamrun Spartans ise Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ile karşılaşacak.
KONFERANS LİGİ'NDE PUAN DURUMU