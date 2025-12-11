Samsunspor taraftarından AEK maçına özel koreografi

- Samsunspor taraftarları, AEK maçı öncesinde stadyumda etkileyici bir koreografi sergiledi.
- Kırmızı-beyazlılar tribünleri dev Samsunspor bayraklarıyla donattı.
- AEK taraftarları da otobüsle Türkiye’ye gelip, takımlarını destekledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor ile Yunan ekibi AEK karşı karşıya geldi.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakanın öncesinde Samsunsporlu futbolseverler görsel şölen oluşturdu.
STADYUMU SÜSLEDİLER
Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.
Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.
Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.