Samsunspor taraftarından AEK maçına özel koreografi

AEK maçında tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 20:58
  • Samsunspor taraftarları, AEK maçı öncesinde stadyumda etkileyici bir koreografi sergiledi.
  • Kırmızı-beyazlılar tribünleri dev Samsunspor bayraklarıyla donattı.
  • AEK taraftarları da otobüsle Türkiye’ye gelip, takımlarını destekledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor ile Yunan ekibi AEK karşı karşıya geldi.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakanın öncesinde Samsunsporlu futbolseverler görsel şölen oluşturdu.

STADYUMU SÜSLEDİLER

Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.

Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.

