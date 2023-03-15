Samuel Saiz: Hocamız bize maçın öneminden bahsetti Fiorentina ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde Sivasspor'un oyuncusu Samuel Saiz, "Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Yarın elimizden geleni yapacağız bu maçı geçmek için" dedi.

Temsilcimiz Sivasspor, Artemio Franchi Stadı'nda oynanan ve Fiorentina'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından ikinci maçına çıkacak.

Turun rövanş maçı, 16 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Bu maç öncesinde kırmızı-beyazlıların İspanyol futbolcusu Samuel Saiz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hocamız bize maçın öneminden bahsetti"

Samuel Saiz, Fiorentina maçının kulüp için önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Yarın elimizden geleni yapacağız bu maçı geçmek için. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum.

"Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak"

Fiorentina'nın formda olduğundan bahseden İspanyol futbolcu, şu açıklamayı yaptı: