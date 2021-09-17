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    Sarri, Terim'in önünde eğildi

    Sarri, Terim'in önünde eğildi

    Dün oynanan Galatasaray-Lazio maçı öncesinde Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Fatih Terim'e saygıdan önünde eğildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 16:26
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırladı.

    Sarı-kırmızılılarda Morutan'ın ilk yarıda bir şutu direkten dönerken, Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü İtalyan ekibine neredeyse hiç vermedi.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada kaleci Strakosha kendi kalesine attı. Arnavut kaleci, hava topunu kontrol etmeye çalışırken başarılı olamadı ve meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti.

    Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 1-0'lık skorla kazanarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı.

    Sarri, Terim in önünde eğildi #1

    TERİM'İN ÖNÜNDE EĞİLDİ

    Maç öncesinde gerçekleştirilen seremoni esnasında Fatih Terim ile Maurizio Sarri arasında samimi anlar yaşandı.

    Terim, Sarri ile tokalaşmaya giderken İtalyan teknik adam, Fatih Terim'in önünde saygı göstererek eğildi. Sarri'nin bu hareketi, Galatasaray taraftarından alkış aldı.

    O anları tribünden bir taraftar cep telefonuyla kaydetti.

    Sarri, Terim'in önünde eğildi İZLE

    Sarri, Terim in önünde eğildi #2

    Sarri, Terim in önünde eğildi #3

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