Sebastian Szymanski gollerine devam ediyor Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Twente maçında da skor katkısını sürdürdü.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente’yi 5-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymsnski, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'ten geldi.

7 maçta 8 gole etki yaptı

Bu mücadelede ise Sebastian Szymsnski iyi oyunuyla dikkatleri çekti. Polonyalı orta saha oyuncusu, skor katkısını sürdürdü.

Twente karşısında sarı-lacivertli takımla bu sezon 7. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4. golünü kaydetti. Syzmanski, 4 golün de pasını verdi.

Arda Güler yerine gelmişti

Fenerbahçe, bu sezon başında Sebastian Szymanski'yi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerini doldurması için Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.