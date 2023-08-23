Sebastian Szymanski: Top kazanıyor olmak gol atmaktan daha mutlu ediyor Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, “Top kazanıyor olmak gol atmaktan daha mutlu ediyor” dedi. Polonyalı futbolcu, taraftar ile ilgili ise, “Buradaki taraftar grubu çok daha farklı ve tutkulu” ifadelerini kullandı.

İHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın sahasında Hollanda ekiplerinden Twente ile yarın karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesi Fenerbahçe’nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İyi gidişatta olduğumuz söyleyebilirim"

Takım olarak iyi bir yolda olduklarını söyleyen Szymanski, şu şekilde konuştu:

İyi bir yoldayız. Kısa sürede takıma yeni oyuncular katıldı iyi gidişatta olduğumuz söyleyebilirim. Aldığımız neticelerden iyi gittiğimizi görüyoruz daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Geliştireceğimiz şeyler olacaktır. En iyisini yapma yolunda her şeyi deniyoruz. İleride oynayacağımız maçlarda iyi noktaya geleceğiz. Twente’ye karşı geçen sezon 2 kez oynadım neler yapabileceklerini biliyorum. İyi oyunculara sahip bir takım Twente. Bizler de o maç için hazırlıklarımızı bugün yapacağımız antrenmanla sürdüreceğiz.

"Önemli olan şey takım olarak kazanmak"

Szymanski, sezona iyi bir başlangıç yaptığının altını çizerek, şu şekilde konuştu:

İyi başlangıç yaptığım söylerim. Takım olarak da iyi başlangıç yaptı. İyi şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sık şekilde çalışıyorum. Samsun maçından sonra da söyledim kimin gol attığı asist yaptığı önemli değil. Önemli olan şey takım olarak kazanmak. Benim için de önemli olan bu.

"Takımda çok fazla iyi oyuncuya sahibiz"

Takımdaki forma rekabetine değinen 24 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Takımda çok fazla iyi oyuncuya sahibiz. Dolayısıyla rekabet de takıma fayda sağlar. Herkesin kendini geliştirme durumu olur. Bu takım açısından fazlasıyla pozitif bir şey. Hocamız en iyi 11’i zaten vereceği kararla ortaya koyacaktır. Kimi çıkaracağını çok iyi bilen birisi. Bence çok kaliteli oyuncu olması faydalı bir şey herkesin kendini geliştirme imkanı olabilir.

"Ben işimi yapmak istiyorum"

Oyun stili hakkında da konuşan Polonyalı oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Benim oyun tarzım bu. Ben aynı şekilde pres anlamında koşu anlamında yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Top kazanıyor olmak gol atmaktan daha mutlu ediyor. Herkes koşuyor her hoca ofansif oyunculardan defansif yardım istiyor. Ben işimi yapmak istiyorum.

"Buradaki taraftar grubu çok daha farklı ve tutkulu"

Taraftarın kendisine olan desteğine de değinen Szymanski, şu açıklamayı yaptı: