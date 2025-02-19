Sebastian Szymanski: En iyi performansımı vermeyi amaçlıyorum

Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 20 Şubat Perşembe akşamı Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Bu maç öncesinde ise Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZE FAZLASIYLA SAYGI DUYUYORUZ"

Szymanski, sözlerine şu şekilde başladı:

Bizim için önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamalıyız. İlk maçta iyi oynadık ama yarın da ilk maçtaki gibi oynamalıyız. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz.

"EN İYİ PERFORMANSIMI VERMEYİ AMAÇLIYORUM"

"Mourinho daha önce '2 tane Szymanski olsaydı ikisini de oynatırdım' demişti. Bu sözler sana nasıl hissettirdi?" sorusu karşısında Polonyalı oyuncu, şunları dedi:

Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle şeyler söylemesi iyi hissettirir. Ben kişisel olarak en iyi performansımı vermeyi ve takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardımcı olmayı amaçlıyorum.

"BEN HER ZAMAN İŞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Elinden geleni yaptığını belirten Sebastian Szymanski, şu ifadeleri kullandı: