Semih Kılıçsoy, bu sezon ilk golünü Malmö ağlarına gönderdi

İHA

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, evinde İsveç temsilcisi Malmö’yü 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Semih, böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig’de 9 kez top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, sezon başında Galatasaray’a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı.

Semih Kılıçsoy'un, ayrıca Süper Lig'de 2 de asisti bulunuyor.

"KENDİMİ FORVET OLARAK GÖRÜYORUM"

Semih Kılıçsoy, Malmö karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Genç oyuncu, şunları dedi:

Kazanmak istiyorduk. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyum. Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım.

"DOĞUŞTAN GELİYOR"

Semih, son olarak, "Bu gücün nereden geliyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi: