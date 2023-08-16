Şenol Güneş: Bakhtiyar Zaynutdinov bugün yarın gelebilir Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesinde, "Bakhtiyar Zaynutdinov ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Konuşuldu, anlaşıldı, bugün yarın gelebilir" dedi.

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Elimizdeki kadroyu oldukça zorlamaya çalışıyoruz"

Şenol Güneş, maç değerlendirmesinde şunları dedi:

Sezona yeni başladık. Üç günde bir maç oynayacağız. Elimizdeki kadroyu oldukça zorlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir problem yok. Fiziksel değerler iyi görünüyor.

"Rashica geçen sene iyi oynadı, başarılı oldu"

Rashica transferi için sorulan soru üzerine deneyimli teknik direktör şu ifadeleri kullandı:

Rashica geçen sene iyi oynadı, başarılı oldu. Dışarıdan aldığımız bilgilere bakınca karakterli, iyi bir oyuncu. Bugün gelemeyecek, biraz yorgundu. Ama katılımı sağlanmış oldu, yönetimi tebrik ediyorum.

"Gelmek isterse, uygun olursa değerlendirilir"

Anderson Talisca iddiaları hakkında Güneş, şu sözleri sarf etti:

Talisca ile ilgili söyledim, istekler ve gerçeklar arasındaki fark basitti. Gelinen noktaya baktığımızda, resmi bir teklif yok. Sadece sohbet içinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan Transfer dememin sebebi buydu. Biz de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız ama bugüne kadar olumsuzdu. Gelmek isterse, uygun olursa değerlendirilir.

"Bugün yarın gelebilir"

Bakhtiyar Zaynutdinov transferi için konuşan Beşiktaş teknik direktörü, şunları söyledi:

Zaynutdinov ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Konuşuldu, anlaşıldı, bugün yarın gelebilir. Mavi kart avantajı var. Onun dışında bir Türk oyuncu da alabiliriz.

"Deniz Türüç, beğendiğim bir oyuncu"

Deniz Türüç için konuşan Şenol Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

Deniz Türüç, beğendiğim bir oyuncu. Zaten milli takıma da almıştım. Değişen bir şey yok. Şu anda transferle ilgili bir düşüncemiz yok. Zannediyorum Başakşehir'in Umut Meraş'la ilgili bir talebi var. Umut'u bırakmayı düşünmüyorum ama gitmek isteyen oyuncu olursa o zaman değerlendiririz.

"Bir şey söylemem doğru değil"

Yıldız savunmacı Sergio Ramos hakkında Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Ramos'u bilmiyorum. Sürekli gazeteler yazıyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti, sonra Arabistan'a, sonra Türkiye olabilir dediler. Son durumunu bilmiyorum. Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar futbol oynamış, kariyeri iyi olan. Markalaşmış oyuncular. Bir şey söylemem doğru değil. Şu anda gündemde olmadığı için bir söyleyemiyorum, olduğu zaman konuşuruz.

"Ayrı gayrı bir şey olacağını düşünmüyorum"

Salih Uçan ve Cenk Tosun'un biten sözleşmeleriyle ilgili Güneş, şunları dedi: