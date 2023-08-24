Şenol Güneş: Bu skorun hiçbir garantisi yok Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kazanılan Dinamo Kiev maçının ardından, "Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok" dedi.

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ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş, mücadelede iki kez kez öne geçti ama skoru koruyamadı. Ancak dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Beşiktaş galibiyete uzattı.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov kaydetti.

Dinamo Kiev'in golleri 60. dakikada Mykola Shaparenko ve 65. dakikada Nazar Voloshyn'den geldi.

Bu çekişmeli mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Bu skorun hiçbir garantisi yok"

Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Dinamo Kiev karşısında kazandık ama tur bitmedi. Bir maç daha var. İyi başlamadık ama toparladık. Goller attık, goller yedik. Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok.

"Fena olmadı deplasmanda kazanmak"

Şenol Güneş ayrıca şu sözleri sarf etti: