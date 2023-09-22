Şenol Güneş: Oyunun genelinde bizden daha üstün oynadılar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları Brugge maçını değerlendirdi. Güneş, siyah-beyazlı takımın oyun felsefesinde olmamasına rağmen savunma ağırlık bir oyun sergilediklerini söyledi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşı karşıya geldi.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Brugge 77. dakikada Vanaken ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş bu gole 88. dakikada Cenk Tosun ile karşılık ve takımlar birer puanı paylaştı.

Maçın ardından Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Rakibimizin gücünü ve oyun şeklini biliyorduk"

İlk 15 dakika paniklediklerini söyleyen Güneş, şu sözleri sarf etti:

Rakibimizin gücünü ve oyun şeklini biliyorduk. Kanatlardan ataklar yaptıklarını biliyorduk. Hücum zenginliği olan bir takım. İlk 15 dakika üst üste kornerler ve pozisyonlar olunca panikledik. Ama daha sonra oyunu dengeledik ve üstünlüğü elimize aldık.

"Oyunun genelinde bizden daha üstün oynadılar"

Savunma ağırlıklı oynadıklarını belirten Şenol Güneş, şunları dedi: