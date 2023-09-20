Şenol Güneş: Trabzon maçında ezilmedik Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Club Brugge maçı öncesinde "Pendikspor maçı ve Trabzonspor maçlarını kazanabilirdik. Uzun zaman sonra kaybettik. Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maça hazırız"

Şenol Güneş, sözlerine şu şekilde başladı:

Grubumuzdaki en pahalı takım Club Brugge. Çok genç oyuncuları var. Oyunu kopmadan oynuyorlar. Geçen sene şampiyonluğu ligde kaybettiler ama Anderlecht'in düşüşünden sonra ligi domine ettiler. Çok iyi oyuncular çıkardılar. Bizim kadar olmasa bile baskın bir taraftarları var. Kazanmak için oynayacağız. Grup enteresan bir grup. Gruptan çıkmak için iyi başlamalıyız. Maça hazırız. Umarım güzel maç olur ve oyundan keyif alırız. Kazanmak, kaybetmek futbolda var. Önemli olan dirençli ve tutkulu olmaktır.

"Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum"

3-0 kaybedilen Trabzonspor maçı hakkında konuşan Güneş, şunları dedi:

Kiminle başlayacağımız maç günü belli olacak. Kaybettiğimiz 5 puan var. Kazanabileceğimiz 5 puanda. Hiçbir takıma ezilerek oynamadık. Kazanmak ve kaybetmek var. Bazen çok güçlü olursanız ama puan verirsiniz. Pendikspor maçı ve Trabzonspor maçlarını kazanabilirdik. Biraz dikkatli olsak 5 puanı alırdık. Uzun zaman sonra kaybettik. Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum. Club Brugge oynayacağımız en iyi takımlardan biri.

"Eric Bailly hazır"

Şenol Güneş, yeni transfer Bailly hakkında şu sözleri sarf etti:

Eric Bailly geç geldi. U23 Takımı ile çalıştı. Şu anda bizimle birlikte çalışıyor. Belçika'ya gelen herkes oynayabilir. Tayfur Bingöl'ü bıraktık, o da takımında daha az idman yaptı. İdman açığını kapatmasını istedik. Eric Bailly hazır. Omar Colley halsiz, onu değerlendireceğiz. Bir karar vereceğiz.

"Puan hesabı yapmıyorum"

Tecrübeli isim, grupta puan hesabı yapmadıklarını ifade etti: