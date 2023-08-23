Şenol Güneş: Turu geçmeyi çok istiyoruz Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde, "İki maç da zor geçecek. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Bu kritik mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Turu geçmeyi çok istiyoruz"

Turu geçmek istediklerini söyleyen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Yarın oynayacağımız müsabaka, iki ayaklı bir elemenin ilk maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Başlarındaki Lucescu, Türk futbolunu biliyor. Tecrübeli, çok değerli bir futbol adamı. Dinamo Kiev'e bakınca, tecrübeli oyuncu sayısı az ama genç ve dinamik oyuncuları var. İki maç da zor geçecek. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeyi çok istiyoruz.

"Romanya değerli futbolcular çıkaran bir ülke"

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyen Rumen futbolcu Alexandru Maxim hakkında konuşan Güneş, şu sözleri sarf etti:

Alexandru Maxim iyi bir oyuncu, yetenekli ama uyum, beklentiler önemli. Etkili bir oyuncu ama o dönemlerde başka oyuncular kullandık. Kullanma açısından sıkıntılar yaşadık. Türkiye'de çok başarılı oldu. Teknik ve oyun zekası olarak iyi bir oyuncu. Zaman zaman şans verdik ama her transferin maliyeti bakımından, hem de beklenti nedeniyle transfer etmedik. Romanya değerli futbolcular çıkaran bir ülke. Geçmişten beri ikili ilişkiler oldu. Romanya, Türkiye, Bulgaristan çok maçlar, çok transferler yaptık. Bir Ukrayna takımıyla Romanya'da oynayacağız. Bükreş'i de seviyoruz.

"Çok değerli bir futbol adamı Lucescu"

Mircea Lucescu'yu öven Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

Çok değerli bir futbol adamı Lucescu. Dünya futbolunda büyük bir yeri var. Hoca ve antrenör olarak Romanya, üretim yapan bir ülke. Yarınki müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş'ta da çalıştı, burayı tanıyor. Saygıdeğer bir futbol adamı, rakip olarak görmek istemezdik. Onun kendi değeri, kulübü adına önemli. Bizim kulübümüzün de bir değeri var. Hem ona, hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçen biz olmak istiyoruz.

"Bugün, yarın için gündemimizde transfer yok"

Oyuncuların maça hazır çıkacaklarını ifade eden Güneş, şunları dedi:

Kampta olmayan oyuncular hiçbir şeyi etkilemiyor. Getirdiğimiz oyuncular maça hazır çıkacaklar. Bugün, yarın için gündemimizde transfer yok, gelen giden...

"Sadece Dinamo Kiev maçlarını düşünüyoruz"

Sadece Dinamo Kiev maçını düşündüklerini belirten deneyimli teknik adam şu değerlendirmeyi yaptı: