Serdal Adalı: Böyle zaferleri yaşatmak için buradayız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

Beşiktaş, rakibinden daha üstün performans sergilediği maçı 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takımın golleri; Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario'dan geldi. Athletic Bilbao'nun tek sayısı Unai Gomez'den geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Athletic Bilbao maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e teşekkür ederken taraftarlara da mesaj verdi.

"BİRLİKTE DAHA NİCE ZAFERLERE İMZA ATACAĞIZ"

Adalı'nın paylaşımı şöyle:

Ülkemizin, milletimizin büyük acı yaşadığı böyle bir zamanda insanlarımızın yüzünü biraz olsun güldürebildiğimiz, ülkemizi layıkıyla temsil edip Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet daha eklediğimiz için çok mutluyuz.



Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'e "bu görkemli galibiyetle evine hoş geldin" diyorum.



Birlik olduğumuzda bu sahayı kimlere dar edebileceğimizi bugün bir kez daha gösteren, bu galibiyette en az saha içindeki sporcularımız kadar katkısı olan, bugün bize efsane İnönü atmosferini yaşatan büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum.



Biz Beşiktaş'ın böyle günleri, böyle zaferleri yaşaması için buradayız.



Birlikte daha nice zaferlere imza atacağız.

Beşiktaşımızın layık olduğu bu başarıları, bu mutlulukları hep birlikte yaşayacağız.



En büyük Beşiktaş!