Serdar Topraktepe: Galibiyet için geldik

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe akşamı TSİ 23.00’te Norveç ekibi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

Kritik müsabaka Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde Aspmyra Stadı'nda oynanacak.

Bu karşılaşma öncesinde ise Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BURAYA GALİBİYET İÇİN GELDİK"

Topraktepe, sözlerine şöyle başladı:

Bugün son idmanı yapacağız. İdmandan sonra da istirahate çekilip maça çıkacağız. Bodo, saygı duyulacak bir takım. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Biz de Beşiktaş'ız, buraya galibiyet için geldik. Beşiktaş her yerde galibiyet için oynar. Güzel bir maç olacağı, iki takımın da iyi mücadele edeceğine inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz.

"BURADA İDMAN YAPMAK İSTEDİM"

Topraktepe, sözlerine şöyle devam etti:

Öncelikle Türkiye'den geldiğimizden buraya geldiğimizde 10-12 derece oynuyor. Hava şartları ve sahayı tanımak amaçlı son idmanı burada yapmayı uygun gördüm. Burada idman yapmak istedim.

"EKSİKLERİMİZ ÇOK"

Topraktepe, eksiklerinin çok olduğunu söyledi.

Eksiklerimiz çok, onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Ama Beşiktaş ne olursa olsun, diğer arkadaşlarımız da Beşiktaş'ı temsil ediyor. Hepsine güveniyorum. Beşiktaş'ın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum.

"DERBİYİ KAPATTIK"

Fenerbahçe derbisini kapattıklarını söyleyen Topraktepe, şöyle konuştu:

Derbiyi kapattık. Yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun yarın biz burada Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM ŞU ANDA"

Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğunu belirten Serdar Topraktepe, şu sözleri sarf etti:

Artık bu konulara fazla girmek istemiyorum. Her seferinde bunların söylenmesi fazlalaşmaya başladı. Beşiktaş'ın çalışanıyım, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm şu anda. Beşiktaş için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın içinde 31 senedir varız, Beşiktaş için elimizden geleni yapıyoruz.

"İNŞALLAH KAZANAN BİZ OLURUZ"

Topraktepe, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: