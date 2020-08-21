Sevilla 6. kez Avrupa Ligi'ni kazandı

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde gol düellosuna dönüşen maçta İnter'i yenen Sevilla, kupayı 6. kez evine götürdü.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan RheinEnergieStadion'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali, İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan rakibi İnter arasında adeta gol düellosuna dönüştü.

3. dakikada ceza sahası içine atılan derin pasa hareketlenen Lukaku, bu pozisyonda Diego Carlos’un hareketiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

PERDEYİ LUKAKU AÇTI



5. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lukaku, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1





LUUK DE JONG, SEVİLLA'YI ÖNE GEÇİRDİ



12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jesus Navas, ceza sahası içine ortaladı. İnter savunmasından önce uçarak kafayı vuran Luuk de Jong topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 1-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ever Banega, arka direğe gönderdi. Bu noktada müsait durumdaki Luuk de Jong kafayla topu uzak köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1





GODİN SKORA DENGE GETİRDİ



35. dakikada bu kez duran toptan İnter golü buldu. Brozovic’in ceza sahasına gönderdiği ortada Godin, yükselip kafayı vurdu ve topu filelere göndererek maça yeniden eşitlik getirdi. 2-2

45+1. dakikada Banega’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ocampos kafayı vurdu ancak bu kez kaleci Handanovic gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

74. dakikada defans oyuncusu Diego Carlos, ceza sahası içinde uygun pozisyonda yaptığı röveşata şutunu gole çevirerek, takımını yeniden öne geçirdi: 3-2

SEVİLLA 6. KEZ KUPAYI KAZANDI



Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Sevilla, 6. kez UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmış oldu.









