Sıralama güncellendi! UEFA ülke puanında son durum
ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'nın resmi müsabakalarda iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Bu mücadelenin rövanşı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

Sıralama güncellendi

Fenerbahçe’nin kazanmasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10 sırada tamamlaması önümüzdeki senelerde Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısını belirleyecek.

Fenerbahçe'den 500 puanlık katkı

Fenerbahçe’nin Belçika deplasmanında kazanmasının ardından ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı.

Türkiye bu sonuçla 9. sıradaki yerini korumuş oldu. Böylelikle ülke puanı sıralamasında 38.100 puan topladık.

UEFA ülke puanı sıralaması

1-İngiltere 101.553

2-İspanya 86.864

3-İtalya 85.855

4-Almanya 82.767

5-Fransa 64.997

6-Hollanda 61.300

7-Portekiz 55.482

8-Belçika 46.800

9- Türkiye 38.100

10- İskoçya 36.050

11- Çekya 35.550

12-İsviçre 32.775

13-Avusturya 32.400

14- Norveç 31.625

15- Danimarka 31.450