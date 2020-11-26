Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 yendi

Temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile yaptığı mücadeleyi 3-2 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2 kez geriye düşen Sivasspor, 3-2'lik skorla kazandı.



Karabağ 8. dakikada Zoubir ve 51' dakikada Matic ile 2 kez üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ilki penaltı olmak üzere 40 ve 79'da Kone ile 58'de Kayode'den geldi.





KARABAĞ AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Karabağ'tan 2 maçta 6 puan alan Sivasspor, 7 puanlı Maccabi Tel Aviv'in arkasına yerleşti ve son 2 maç öncesinde şansını sürdürdü. Karabağ ise grubun son sırasında puansız kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



Grubun 5. haftasında Sivasspor, evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.





VILLARREAL GRUPTAN ÇIKTI

4. haftada deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berbere kalan Villarreal, puanını 10 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

GRUPTA PUAN DURUMU

(10) Villarreal

(7) Maccabi Tel Aviv

(6) Sivasspor

(0) Karabağ



