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    Sivasspor Avrupa Ligi'nde Vilarreal'e yenildi

    Sivasspor Avrupa Ligi'nde Vilarreal'e yenildi

    UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Sivasspor, deplasmanda kıyasıya mücadele ettiği Vilarreal'e 5-3 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 23:55
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    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı.

    Temsilcimiz Sivasspor, İspanyol ekibi Vilarreal'e konuk olduğu maçta adeta gol düellosu yaşadı.

    ALCACER'İN 4 DAKİKADA 2 GOLÜ, ÜMİTLERİ BİTİRDİ

    2-0 geriden gelerek 2-2'ye getirdiği karşılaşmada, yine karşılıklı goller bulunurken, Sivasspor'un 4 dakika içinde Alcacer'den yediği 2 gol maçı kopardı: 5-3

    Sivasspor Avrupa Ligi nde Vilarreal e yenildi #1

    Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 33'te Kayode, 43'te Yatabare ve 64'te Gradel kaydederken, ev sahibi Vilarreal'in golleri 13'te Kubo, 20'de Bacca, 57'de Foyth ve 74' ile 78'de Alcacer'den geldi.

    Sivasspor Avrupa Ligi nde Vilarreal e yenildi #2

    Sivasspor Avrupa Ligi nde Vilarreal e yenildi #3

    Sivasspor Avrupa Ligi nde Vilarreal e yenildi #4

    Sivasspor Avrupa Ligi nde Vilarreal e yenildi #5

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