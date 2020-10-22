Sivasspor Avrupa Ligi'nde Vilarreal'e yenildi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Sivasspor, deplasmanda kıyasıya mücadele ettiği Vilarreal'e 5-3 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı.

Temsilcimiz Sivasspor, İspanyol ekibi Vilarreal'e konuk olduğu maçta adeta gol düellosu yaşadı.

ALCACER'İN 4 DAKİKADA 2 GOLÜ, ÜMİTLERİ BİTİRDİ

2-0 geriden gelerek 2-2'ye getirdiği karşılaşmada, yine karşılıklı goller bulunurken, Sivasspor'un 4 dakika içinde Alcacer'den yediği 2 gol maçı kopardı: 5-3

Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 33'te Kayode, 43'te Yatabare ve 64'te Gradel kaydederken, ev sahibi Vilarreal'in golleri 13'te Kubo, 20'de Bacca, 57'de Foyth ve 74' ile 78'de Alcacer'den geldi.