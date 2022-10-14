Sivasspor, Ballkani'yi mağlup etti

Sivasspor, Ballkani'yi mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Sivasspor, Ballkani’yi 2-1 mağlup etti.

UEFA Konferns Ligi G Grubu 4. maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oldu.

Sivasspor geriye düştüğü maçı kazandı

Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı ve grup liderliğine yükseldi.

Maçın 36. dakikasında Thaqi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı önde tamamladı.

Galibiyet gollerimizi Hakan ve Angielski attı

İkinci yarıda Hakan Arslan, N'Jie, Appindangoye, Angielski gibi isimleri sahaya süren Rıza Çalımbay, geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. 72. dakikada Hakan Arslan'ın golü maça eşitliği getirirken 81. dakikada ise Angielski Sivasspor'u öne geçirdi.

Sivasspor grup liderliğine devam ediyor

Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükseldi ve grup liderliğini sürdürdü. Ballkani ise 4 puanda kaldı.