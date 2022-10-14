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    Sivasspor, Ballkani'yi mağlup etti

    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Sivasspor, Ballkani’yi 2-1 mağlup etti.
    • 14.10.2022 - 00:12
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    Sivasspor, Ballkani'yi mağlup etti

    UEFA Konferns Ligi G Grubu 4. maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oldu.

    Sivasspor geriye düştüğü maçı kazandı

    Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı ve grup liderliğine yükseldi.

    Maçın 36. dakikasında Thaqi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı önde tamamladı.

    Sivasspor, Ballkani yi mağlup etti #1

    Galibiyet gollerimizi Hakan ve Angielski attı

    İkinci yarıda Hakan Arslan, N'Jie, Appindangoye, Angielski gibi isimleri sahaya süren Rıza Çalımbay, geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. 72. dakikada Hakan Arslan'ın golü maça eşitliği getirirken 81. dakikada ise Angielski Sivasspor'u öne geçirdi.

    Sivasspor grup liderliğine devam ediyor

    Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükseldi ve grup liderliğini sürdürdü. Ballkani ise 4 puanda kaldı.

    Sivasspor, Ballkani yi mağlup etti #2

    Sivasspor, Ballkani yi mağlup etti #3


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