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- Sivasspor, Dinamo Batumi'yi 2 golle geçti
Sivasspor, Dinamo Batumi'yi 2 golle geçti
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 21:59
- Güncelleme : 05.08.2021 - 22:17
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub’u deplasmanda ve sahasında 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 3. Tur biletini alan Sivasspor , Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’ye konuk oldu.
İlk yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da sahadan gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da etkili bir oyun sergiledi. Son dakikaya kadar çekişmeli devam eden maçta Batumi 54. Dakikada Mamuchashvili ile 1-0 öne geçti.
GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ
75. dakikada atakları sonuç veren Sivasspor, James’le beraberliği yakaladı. Son dakikaya kadar baskısını sürdüren temsilcimiz 90+5’te 90+5' Kayode ile öne geçti ve deplasmanda galibiyeti aldı.
Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergileyen Yiğidolar, deplasmanda Gürcü rakibini 2-1 yendi ve 12 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçı için avantajı yakaladı.