Sivasspor, Dinamo Batumi'yi 2 golle geçti

Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub’u deplasmanda ve sahasında 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 3. Tur biletini alan Sivasspor , Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’ye konuk oldu.

İlk yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da sahadan gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da etkili bir oyun sergiledi. Son dakikaya kadar çekişmeli devam eden maçta Batumi 54. Dakikada Mamuchashvili ile 1-0 öne geçti.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

75. dakikada atakları sonuç veren Sivasspor, James’le beraberliği yakaladı. Son dakikaya kadar baskısını sürdüren temsilcimiz 90+5’te 90+5' Kayode ile öne geçti ve deplasmanda galibiyeti aldı.

Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergileyen Yiğidolar, deplasmanda Gürcü rakibini 2-1 yendi ve 12 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçı için avantajı yakaladı.