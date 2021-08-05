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    Sivasspor, Dinamo Batumi'yi 2 golle geçti

    Sivasspor, Dinamo Batumi'yi 2 golle geçti

    Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 22:17
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub’u deplasmanda ve sahasında 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 3. Tur biletini alan Sivasspor , Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’ye konuk oldu.

    İlk yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da sahadan gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

    İkinci yarıda iki takım da etkili bir oyun sergiledi. Son dakikaya kadar çekişmeli devam eden maçta Batumi 54. Dakikada Mamuchashvili ile 1-0 öne geçti.

    Sivasspor, Dinamo Batumi yi 2 golle geçti #1

    GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

    75. dakikada atakları sonuç veren Sivasspor, James’le beraberliği yakaladı. Son dakikaya kadar baskısını sürdüren temsilcimiz 90+5’te 90+5' Kayode ile öne geçti ve deplasmanda galibiyeti aldı.

    Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergileyen Yiğidolar, deplasmanda Gürcü rakibini 2-1 yendi ve 12 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçı için avantajı yakaladı.

    Sivasspor, Dinamo Batumi yi 2 golle geçti #2

    Sivasspor, Dinamo Batumi yi 2 golle geçti #3

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