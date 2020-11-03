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Sivasspor-Karabağ maçının hakemi
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Karabağ müsabakasını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 14:14
UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, 5 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak.
PORTEKİZLİ HAKEM
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.55’de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
Pinheiro’nun yardımcılıklarını Tiago Jose Pereira Costa ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.