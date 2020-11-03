Sivasspor-Karabağ maçının hakemi

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Karabağ müsabakasını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, 5 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak.

PORTEKİZLİ HAKEM

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.55’de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro’nun yardımcılıklarını Tiago Jose Pereira Costa ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.