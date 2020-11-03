Dolar
8.5233
0.9857%
Euro
9.9795
1.59%
Altın
1900.6
0.2685%
Borsa
1131.88
-0.1508%
G. Altın
520.538
1.1977%
Bitcoin
115061.38
-0.2492%
EXEN Coin
11.51
1.94%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Sivasspor-Karabağ maçının hakemi

    Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Karabağ müsabakasını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 14:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sivasspor-Karabağ maçının hakemi

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, 5 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak.

    PORTEKİZLİ HAKEM

    Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.55’de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

    Pinheiro’nun yardımcılıklarını Tiago Jose Pereira Costa ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.

    Sivasspor-Karabağ maçının hakemi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir