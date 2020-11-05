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Sivasspor-Karabağ maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 3. grup maçında sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 11:26
UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Sivasspor, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlarken maçın hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak. Mücadele beIN Sports 1'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode
Karabağ: Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabena