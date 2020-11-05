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    Sivasspor-Karabağ maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 3. grup maçında sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 11:26
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    Sivasspor-Karabağ maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Sivasspor, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

    Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlarken maçın hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak. Mücadele beIN Sports 1'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

    Karabağ: Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabena

    Sivasspor-Karabağ maçının muhtemel 11 leri #1

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