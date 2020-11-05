Sivasspor, Karabağ'ı 2-0 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Qarabağ karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla temsilcimiz Demir Grup Sivasspor oldu.



Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.



Grupta ilk galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor puanını 3 yaptı. Qaraba henüz puanla tanışamadı.



UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Qarabağ ile Demir Grup Sivasspor, 26 Kasım'da Azerbaycan'da karşılaşacak.





SİVASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Rıza Çalımbay, Sivas'ta Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara'nın yerine, Casimir Ninga, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt'a şans tanıdı.



Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye'nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan Robin Yalçın'ı görevlendirdi.



Sivasspor, Qarabağ maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın ve Uğur Çiftçi, orta sahada Fayçal Fajr, Claudemir De Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Casimir Ninga, ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.



Atakaş Hatayspor maçında beline aldığı darbe nedeniyle bu maçta riske edilmeyen Gradel'in yanı sıra Kayode, Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Arouna Kone ve Eren Şahin yedek kulübesinde yer aldı.



Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara, maç kadrosunda yer almadı.





KARABAĞ'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, grupta Villarreal'e 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.



Gurbanov, Villarreal maçında ilk 11'de görev alan Rahil Mammadov ile Jaime Romero'nun yerine Sivasspor karşısında Maksim Medvedev ve Uros Matic'e şans verdi.





LOCALARA SEYİRCİ ALINDI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.



Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Qarabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.



