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    Sivasspor, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

    Sivasspor, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

    Temsilcimiz Sivasspor, Konferans Ligi'nde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibi Petrocub'u evinde de mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 21:52
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    Sivasspor Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Petrocub'u 1-0 mağlup ettiği maçın rövanşına çıktı.

    Anadolu ekibinin kendi evinde oynadığı maçın ilk yarısında iki takım da poziyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve iki takım da 0-0'lık beraberlikle soyunma odasına gitti.

    SİVASSPOR ÜST TURA YÜKSELDİ

    İkinci yarıda üstün oynayan temsilcimiz, 66. dakikada Kayode'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    İlk maçın da skoruyla rahatlayan Sivasspor, oyunun kontrolünü elinde tuttu ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı.

    Alınan sonuçla temsilcimiz, Konferans Ligi'nde 3. tura yükseldi.

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    Sivasspor, Konferans Ligi nde bir üst tura yükseldi #3

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