Sivasspor, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Temsilcimiz Sivasspor, Konferans Ligi'nde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibi Petrocub'u evinde de mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sivasspor Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Petrocub'u 1-0 mağlup ettiği maçın rövanşına çıktı.

Anadolu ekibinin kendi evinde oynadığı maçın ilk yarısında iki takım da poziyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve iki takım da 0-0'lık beraberlikle soyunma odasına gitti.

SİVASSPOR ÜST TURA YÜKSELDİ

İkinci yarıda üstün oynayan temsilcimiz, 66. dakikada Kayode'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk maçın da skoruyla rahatlayan Sivasspor, oyunun kontrolünü elinde tuttu ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı.

Alınan sonuçla temsilcimiz, Konferans Ligi'nde 3. tura yükseldi.