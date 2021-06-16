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    Sivasspor, Konferans Ligi'nde Sileks-Hincesti galibiyle karşılaşacak

    Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Sileks-FC Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 15:13
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    Sivasspor, Konferans Ligi'nde Sileks-Hincesti galibiyle karşılaşacak

    Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Sivasspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.

    Sivasspor, 2 ön eleme turunda Sileks / Petrocub-Hincesti eşleşmesinin galibi ile eşleşti.

    İLK MAÇ 22 TEMMUZ’DA

    Kırmızı-beyazlı temsilcimiz ilk maçına 22 Temmuz, rövanş maçına ise 29 Temmuz'da çıkacak.

    Sivasspor, Konferans Ligi nde Sileks-Hincesti galibiyle karşılaşacak #1

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