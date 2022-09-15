- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Sivasspor tek golle galip
Sivasspor tek golle galip
Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
- 15.09.2022 - 22:02
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, Romanya ekibi Cluj'a konuk oldu.
Temsilcimiz 27. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak grupta puanını 4'e yükseltti.
Galibiyet golü Gradel'den
27.dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi ve Sivasspor 1-0 öne geçti.
İlk 3 puanımızı aldık
Kalan dakikalarda yakaladığı üstünlüğü koruyan temsilcimiz maçtan 1-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.