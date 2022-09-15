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    Sivasspor tek golle galip

    Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
    • 15.09.2022 - 22:02
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    Sivasspor tek golle galip

    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz  Sivasspor, Romanya ekibi Cluj'a konuk oldu.

    Temsilcimiz 27. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak grupta puanını 4'e yükseltti.

    Galibiyet golü Gradel'den

    27.dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

    Sivasspor tek golle galip #1

    İlk 3 puanımızı aldık

    Kalan dakikalarda yakaladığı üstünlüğü koruyan temsilcimiz maçtan 1-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

    Sivasspor tek golle galip #2

    Sivasspor tek golle galip #3


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