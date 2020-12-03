Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 1-0 yenildi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Kendi sahasında oynayan Sivasspor, Villarreal'e 1-0 yenildi.

65. dakikada Fajr'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

VİLLARREAL 75'TE GOLÜ BULDU

75. dakikada konuk ekip Villarreal golü buldu. Trigueros'u ceza alanında savunmanın arkasına pasına hareketlenen Costa, topu bekletmeden müsait durumdaki Chukwueze'ye aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-0'a getirdi.

84. dakikada Trigueros'un ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

85. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Gradel, ceza yayı üzerinden topu auta gönderdi.

Karşılaşma Villarreal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SİVAS'IN ŞANSI DEVAM EDİYOR

Bu gece kaybeden temsilcimis Sivasspor, 6 puan ile 3. sırada bulunuyor. Temsilcimizin gruptan çıkma şansı devam ediyor.