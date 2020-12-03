Sivasspor-Villarreal maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 5. grup maçında sahasında Villarreal'i konuk edecek.

Başakşehir'in de elenmesinin ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım konumuna gelen Sivasspor, kritik bir maça çıkıyor.

Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20:55'te başlayacak ve Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlayacak.

Grupta Sivasspor oynadığı 4 maçta 6 puan toplamıştı. Villarreal ise oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla grup lideri konumunda.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Samassa

Robin

Aaron

Caner

Barış

Cofie

Claudemir

Gradel

Kone

Ninga

Yatabare

Villarreal

Rulli

Pena

Foyth

Mori

Pedraza

Trigueros

Coquelin

Chukwueze

Baena

Kubo

Moreno