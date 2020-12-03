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Sivasspor-Villarreal maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 03.12.2020 - 08:30
- Güncelleme : 03.12.2020 - 09:48
Başakşehir'in de elenmesinin ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım konumuna gelen Sivasspor, kritik bir maça çıkıyor.
Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20:55'te başlayacak ve Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlayacak.
Grupta Sivasspor oynadığı 4 maçta 6 puan toplamıştı. Villarreal ise oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla grup lideri konumunda.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor
Samassa
Robin
Aaron
Caner
Barış
Cofie
Claudemir
Gradel
Kone
Ninga
Yatabare
Villarreal
Rulli
Pena
Foyth
Mori
Pedraza
Trigueros
Coquelin
Chukwueze
Baena
Kubo
Moreno