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    Sivasspor-Villarreal maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 5. grup maçında sahasında Villarreal'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 08:30
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:48
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    Sivasspor-Villarreal maçının muhtemel 11'leri

    Başakşehir'in de elenmesinin ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım konumuna gelen Sivasspor, kritik bir maça çıkıyor.

    Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek.

    Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20:55'te başlayacak ve Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlayacak.

    Grupta Sivasspor oynadığı 4 maçta 6 puan toplamıştı. Villarreal ise oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla grup lideri konumunda.

    MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor
    Samassa
    Robin
    Aaron
    Caner
    Barış
    Cofie
    Claudemir
    Gradel
    Kone
    Ninga
    Yatabare

    Villarreal
    Rulli
    Pena
    Foyth
    Mori
    Pedraza
    Trigueros
    Coquelin
    Chukwueze
    Baena
    Kubo
    Moreno

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