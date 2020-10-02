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- Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
- Haber Merkezi
- 02.10.2020 - 14:40
- Güncelleme : 02.10.2020 - 14:40
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un elenmesinin ardından gruplara kalmayı daha önceden garantileyen geçen sezonun dördüncüsü Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan giriş yaptı.
AZERBAYCAN TAKIMI QARABAĞ DA RAKİBİMİZ
Nyon'da yapılan kura çekiminde temsilcimizin rakipleri belli oldu.
Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'nda Villareal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.
A GRUBU
Roma
Young Boys
Cluj
CSKA Sofya
B GRUBU
Arsenal
Rapid Wien
Molde
Dundalk
C GRUBU
Leverkusen
Slavia Prag
Hapoel Beer-Sheva
Nice
D GRUBU
Benfica
Standard Liege
Rangers
Lech Poznan
E GRUBU
PSV Eindhoven
PAOK
Granada
Omonia
F GRUBU
Napoli
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Zorya Luhansk
G GRUBU
Braga
Leicester
AEK Atina
Lille
H GRUBU
Celtic
Sparta Prag
Milan
HNK Rijeka
I GRUBU
Villarreal
Qarabağ
Maccabi Tel-Aviv
Sivasspor
J GRUBU
Tottenham
Ludogorets
LASK Linz
Wolfsberger
K GRUBU
CSKA Moskova
Dinamo Zagreb
Feyenoord
Royal Antwerp
L GRUBU
Gent
Kızılyıldız
Hoffenheim
Slovan Liberec