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    Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

    Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

    Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlıların grubunda Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 14:40
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 14:40
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    Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un elenmesinin ardından gruplara kalmayı daha önceden garantileyen geçen sezonun dördüncüsü Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan giriş yaptı.

    AZERBAYCAN TAKIMI QARABAĞ DA RAKİBİMİZ

    Nyon'da yapılan kura çekiminde temsilcimizin rakipleri belli oldu.

    Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'nda Villareal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.

    Sivasspor un Avrupa Ligi ndeki rakipleri #1

    A GRUBU
    Roma
    Young Boys
    Cluj
    CSKA Sofya

    B GRUBU
    Arsenal
    Rapid Wien
    Molde
    Dundalk

    C GRUBU
    Leverkusen
    Slavia Prag
    Hapoel Beer-Sheva
    Nice

    D GRUBU
    Benfica
    Standard Liege
    Rangers
    Lech Poznan

    E GRUBU
    PSV Eindhoven
    PAOK
    Granada
    Omonia

    F GRUBU
    Napoli
    Real Sociedad
    AZ Alkmaar
    Zorya Luhansk

    G GRUBU
    Braga
    Leicester
    AEK Atina
    Lille

    H GRUBU
    Celtic
    Sparta Prag
    Milan
    HNK Rijeka

    I GRUBU
    Villarreal
    Qarabağ
    Maccabi Tel-Aviv
    Sivasspor

    J GRUBU
    Tottenham
    Ludogorets
    LASK Linz
    Wolfsberger

    K GRUBU
    CSKA Moskova
    Dinamo Zagreb
    Feyenoord
    Royal Antwerp

    L GRUBU
    Gent
    Kızılyıldız
    Hoffenheim
    Slovan Liberec

    Sivasspor un Avrupa Ligi ndeki rakipleri #2

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