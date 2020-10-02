Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlıların grubunda Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un elenmesinin ardından gruplara kalmayı daha önceden garantileyen geçen sezonun dördüncüsü Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan giriş yaptı.

AZERBAYCAN TAKIMI QARABAĞ DA RAKİBİMİZ

Nyon'da yapılan kura çekiminde temsilcimizin rakipleri belli oldu.

Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'nda Villareal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.





A GRUBU

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofya



B GRUBU

Arsenal

Rapid Wien

Molde

Dundalk



C GRUBU

Leverkusen

Slavia Prag

Hapoel Beer-Sheva

Nice



D GRUBU

Benfica

Standard Liege

Rangers

Lech Poznan



E GRUBU

PSV Eindhoven

PAOK

Granada

Omonia



F GRUBU

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Zorya Luhansk



G GRUBU

Braga

Leicester

AEK Atina

Lille



H GRUBU

Celtic

Sparta Prag

Milan

HNK Rijeka



I GRUBU

Villarreal

Qarabağ

Maccabi Tel-Aviv

Sivasspor



J GRUBU

Tottenham

Ludogorets

LASK Linz

Wolfsberger



K GRUBU

CSKA Moskova

Dinamo Zagreb

Feyenoord

Royal Antwerp



L GRUBU

Gent

Kızılyıldız

Hoffenheim

Slovan Liberec