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    Sivasspor'un grubunda ilginç puan durumu

    Sivasspor'un Ballkani'ye mağlup olduğu haftada Cluj, Slavia Prag'ı deplasmanda yendi ve grupta tüm puanlar eşitlendi.
    • 07.10.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 11:21
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    Sivasspor'un grubunda ilginç puan durumu

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup olmasının ardından grubun diğer maçında Slavia Prag, Cluj'u konuk etti.

    45. dakikada Rangelo Janga'nın golüyle öne geçen Cluj, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken bu sonucun ardından gruptaki tüm puanlar eşitlendi.

    4 takımın puanı ve averajı eşit

    G Grubu'nda yer alan dört takımın da dörder puanı bulunuyor. Kalan üç maçın ardından grubu lider bitiren takım son 16 turuna yükselirken ikinci olan takım ise play-off oynayacak. Grupta dört takımın puanları eşitken aynı zamanda averajlar da eşit. Dört takımın averajı da sıfır.

    Sivasspor un grubunda ilginç puan durumu #1

    Sivasspor 2. sırada bulunuyor

    Grupta üç maç sonunda puan ve averaj eşitliğinin ardından gol sayısıyla Ballkani birinci, Sivasspor ikinci, Slavia Prag üçüncü, Cluj ise dördüncü sırada yer alıyor.

    Sivasspor un grubunda ilginç puan durumu #2

    Sivasspor un grubunda ilginç puan durumu #3


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