Slavia Prag - Fenerbahçe maçına İngiliz hakem Chris Kavanagh atandı.

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag - Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçına İngiliz hakem Chris Kavanagh atandı.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard üstlenecek.

3-2 Prag'ın üstünlüğü ile biten maçın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak. Müsabaka Exxen platformunda yayınlanacak.

BERABERLİK PRAG'A YARIYOR

Rövanş maçında her türlü beraberlikte Slavia Prag tur atlayacak. Fenerbahçe, rövanşta sahadan 3-2 galip ayrılırsa maç uzayacak. Deplasmanda gol avantajı kaldırıldı. Buna göre iki maçın toplam skoru tur atlayan takımı belirleyecek.