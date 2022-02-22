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    Slavia Prag - Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

    Slavia Prag - Fenerbahçe maçına İngiliz hakem Chris Kavanagh atandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 13:58
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    Slavia Prag - Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

    UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag - Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçına İngiliz hakem Chris Kavanagh atandı.

    Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard üstlenecek.

    3-2 Prag'ın üstünlüğü ile biten maçın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak. Müsabaka Exxen platformunda yayınlanacak.

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    Rövanş maçında her türlü beraberlikte Slavia Prag tur atlayacak. Fenerbahçe, rövanşta sahadan 3-2 galip ayrılırsa maç uzayacak. Deplasmanda gol avantajı kaldırıldı. Buna göre iki maçın toplam skoru tur atlayan takımı belirleyecek.

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