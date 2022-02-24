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    Slavia Prag - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:01
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    Slavia Prag - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

    Sinobo Stadyumu'nda 23.00'te başlayacak karşılaşmada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley. Slavia Prag ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele EXXEN'den naklen yayınlanacak.

    Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Slavia Prag: Kolar, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka.

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mert Hakan, Valencia.


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